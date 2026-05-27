Il Fascino del Polo Infiamma Villa Borghese
La prima edizione del FIP Arena Polo European Championship U.S. Polo Assn. Trophy si è svolta a Roma, nel Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio. L’evento ha visto la partecipazione di diverse squadre europee e ha richiamato numerosi spettatori. La competizione si è svolta in due location, con partite disputate durante il giorno e l’evento che si è concluso in serata. La manifestazione ha rappresentato un debutto per il polo in Italia.
Cosa: La prima e storica edizione del FIP Arena Polo European Championship U.S. Polo Assn. Trophy.. Dove e Quando: Roma, presso il Galoppatoio di Villa Borghese e la Terrazza del Pincio. Sfilata inaugurale svoltasi il 26 maggio, mentre le competizioni ufficiali si terranno dal 27 al 30 maggio.. Perché: Un’opportunità imperdibile per assistere gratuitamente all’adrenalina dell’Arena Polo, ammirando i fuoriclasse europei in un contesto di ineguagliabile bellezza storico-naturalistica e tifando per la squadra azzurra.. Un Debutto Storico nel Cuore di Roma. La Città Eterna si riconferma un palcoscenico d’eccezione per i grandi eventi sportivi internazionali, accogliendo con immensa partecipazione la prima, attesissima edizione del FIP Arena Polo European Championship U. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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