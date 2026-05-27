il fascino del polo infiamma villa borghese

Notizia in breve

La prima edizione del FIP Arena Polo European Championship U.S. Polo Assn. Trophy si è svolta a Roma, nel Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio. L’evento ha visto la partecipazione di diverse squadre europee e ha richiamato numerosi spettatori. La competizione si è svolta in due location, con partite disputate durante il giorno e l’evento che si è concluso in serata. La manifestazione ha rappresentato un debutto per il polo in Italia.