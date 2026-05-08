Pincio | in due occupano il deposito del servizio giardini di Villa Borghese sgomberati
Due uomini sono stati denunciati dopo aver occupato il deposito del servizio giardini di Villa Borghese, al Pincio. La polizia ha sgomberato il locale e li ha identificati sul posto. Non sono stati segnalati danni o altre conseguenze legate all’occupazione. La vicenda riguarda esclusivamente l’occupazione abusiva del deposito, che è stato successivamente liberato.
Avevano occupato il deposito del servizio giardini di Villa Borghese, al Pincio. All'interno due uomini, identificati e denunciati per occupazione abusiva. L'intervento, nell’area adiacente all’Orologio ad Acqua in Centro, da parte degli agenti del gruppo Spe della polizia locale di Roma Capitale.🔗 Leggi su Romatoday.it
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