Il duro giudizio che fa tremare i vertici del Cavallino Rampante

Un ex presidente della casa automobilistica esprime forti perplessità sul modello “Luce”, definendolo un rischio per l’identità e il patrimonio storico del marchio. Chiede di proteggere l’essenza, il suono e le caratteristiche che hanno reso celebre il brand nel mondo. La sua presa di posizione mira a sensibilizzare i vertici sulla necessità di mantenere i valori tradizionali dell’azienda.

. L’ex presidente esprime forti perplessità sul modello “Luce” e lancia un appello per tutelare l’anima, il suono e la storia del Cavallino Rampante. Luca Cordero di Montezemolo è tornato a parlare della Ferrari in una fase particolarmente delicata per la casa di Maranello. Il debutto di Luce, la prima Ferrari totalmente elettrica, era stato pensato come l’inizio di una nuova era per il marchio del Cavallino, ma ha finito per generare un confronto acceso, più sul piano emotivo che industriale. L’ex presidente, durante l’assemblea di Confindustria, ha fatto trapelare una posizione critica: «Se dovessi dire davvero quello che penso farei del male alla Ferrari». 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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