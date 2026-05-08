Il 16 maggio all’Auditorium Antonianum di Roma si terrà un evento che coinvolge molti esponenti del centro sinistra e del mondo cattolico democratico. La riunione si svolge a pochi passi da San Giovanni Laterano e riunisce figure di spicco appartenenti alla galassia del centro che guarda a sinistra. L’appuntamento ha attirato l’attenzione di diversi attori politici e rappresentanti di questa sfera.

Nella galassia del centro che guarda a sinistra, qualcosa torna a muoversi. La data cerchiata in rosso è il 16 maggio all’Auditorium Antonianum di Roma, quando, nella sala a due passi da San Giovanni Laterano, si ritroverà gran parte del mondo ex popolare, cattolico democratico. Lontani dalla destra, ma scomodi anche dentro il Pd. Sono quelli che, una volta, erano nella Margherita, molti nell’Ulivo, alcuni nel Pd, tanti, poi, persi per strada. Il titolo dell’iniziativa è “Costruire Comunità” (sottotitolo: «Visioni condivise e pratiche territoriali per il futuro della democrazia») ed è un seguito ideale dell’appuntamento di un anno fa a Milano, a cui poi sono seguite altre iniziative.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Romano Prodi, l'incontro del 16 maggio che fa tremare il Pd

Notizie correlate

Leggi anche: Romano Prodi, il nipote Luca si candida a Bologna: sfida a Pd e Lepore

Romano Prodi sconfessa il Pd: "Mi chiamano spesso, cosa mi chiedono"Romano Prodi il santo, Romano Prodi il vecchio saggio, Romano Prodi il confessore.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Minaccia esistenziale: la sopravvivenza di Israele passa per la fine degli Ayatollah; Romano Prodi: Sono stato segato alla Presidenza della Repubblica, ma la nostalgia è per Palazzo Chigi. Trump? Con il suo attacco ha fatto un favore a Meloni; Realpolitik: Romano Prodi: Il Governo non fa le riforme, viviamo una paralisi assoluta spacciata per solidità Video; Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: Viviamo una guerra mondiale a pezzi.

Romano Prodi e la nostalgia di Palazzo Chigi: altre bacchettate a Schlein & CoÈ sempre lì, come un semaforo (copyright un po' suo, un po' di Corrado Guzzanti). Romano Prodi non cede il passo e ... iltempo.it

Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: Viviamo una guerra mondiale a pezziRiconoscimento per l’ex premier che si commuove nel ricordare il suo passato nella sala del Tricolore dove è stato celebrata la 17esima edizione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti ... msn.com

Il sindaco di Milano alla convention dell’ex direttore dela Entrate. Ruffini è organico al campo largo ma è anche indipendente, ha flirtato con Matteo Renzi, è amico di Romano Prodi, e uno dei suoi ultimi libri ha la prefazione del presidente della Repubblica, Se facebook

Romano Prodi e i dibattiti con Berlusconi, la Nasa, gli scimpanzé e la prima spedizione sulla Luna: Vittorino Andreoli si racconta nel nuovo libro “Una ricerca infinita” e nell’intervista di @MadameSwann sul @Corriere. Un viaggio dentro l’uomo, con tutte le sue x.com