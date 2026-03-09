Dopo il Gran Premio d’Australia, la Ferrari si presenta con un inizio deciso nella stagione di Formula 1, mentre la Mercedes si prepara a rispondere. La scuderia italiana potrebbe puntare a un passo più rapido, anche se i confronti tra i due team sono ancora in fase di sviluppo. La performance del Cavallino Rampante si fa notare, ma resta da vedere se riuscirà a mantenere il ritmo nel corso delle prossime gare.

La Ferrari mostra i muscoli. Non saranno degni delle rilucenti masse di Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone nei film d’azione anni ’80, ma il Cavallino Rampante uscito dal Gran Premio d’Australia non è certo una creatura rachitica. Anzi, appare vigoroso e in salute. Dopo le qualifiche, le varie Cassandre già annunciavano un monologo Mercedes, destinata a firmare una doppietta sul velluto con George Russell e Kimi Antonelli. In effetti, l’uno-due argentato è diventato realtà, ma non è certo stato una passeggiata di salute. Dopotutto, per metà gara la testa della corsa è stata tinta di rossi! Melbourne ha confermato quanto veniva predetto dalle voci di corridoio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la Ferrari parte con un trotto sostenuto. Il Cavallino Rampante può arrivare al galoppo della Mercedes?

