Il radiocronista Francesco Repice ha espresso un duro atto d’accusa durante una trasmissione radiofonica. Ha difeso l’allenatore della squadra e criticato la rosa del Milan, giudicando le scelte di mercato insoddisfacenti. Repice ha anche riaperto il caso riguardante la gestione della dirigenza, in particolare riferendosi alle decisioni prese in passato. Le sue dichiarazioni hanno suscitato discussioni tra gli ascoltatori e gli addetti ai lavori.

Il celebre radiocronista Francesco Repice, intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, ha analizzato in modo estremamente critico la stagione del Milan e l’operato del tecnico Massimiliano Allegri, respingendo con forza l’idea che l’allenatore sia il principale responsabile del fallimento sportivo del club. Secondo il giornalista, il rendimento offerto dalla squadra nei primi otto mesi dell’anno ha rappresentato un vero e proprio miracolo sportivo se rapportato al reale valore tecnico dell’organico messo a disposizione della guida tecnica. Il successivo crollo strutturale e la perdita del pass europeo sono da ascrivere, nella visione del commentatore, a una rosa complessivamente insufficiente e priva di alternative reali nei ruoli chiave del campo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il durissimo atto d’accusa di Repice: difende Allegri, boccia la rosa del Milan e riapre il caso Maldini

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