Repice difende Allegri | È perfetto per il Napoli Fossi in De Laurentiis lo prenderei subito

Da ilnapolista.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel meraviglioso e crudele tritacarne del calcio italiano, la colpa è sempre e solo di una persona: l’allenatore. Che si tratti di un fallimento tecnico, di un mercato incomprensibile o di un rigore sbagliato, il capro espiatorio siede sempre in panchina. A scagliarsi contro questa narrativa a senso unico ci ha pensato la voce storica di TuttoMercatoWeb, Francesco Repice, che durante la trasmissione Maracanà ha tirato le orecchie ai dirigenti, regalando anche un consiglio non richiesto (ma molto netto) ad Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra. L’arringa pro-Allegri. Il passaggio più forte dell’intervento di Repice riguarda il fallimento di Massimiliano Allegri alla guida del Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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