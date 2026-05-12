Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, con alcune fonti che avevano dato per certa una loro relazione. Tuttavia, Brumotti ha smentito queste voci, confermando che non c’è stato nulla tra lui e la showgirl. Nel frattempo, Belen Rodriguez sarebbe tornata a frequentare l’ex marito, con cui ha riavviato un rapporto. La questione ha attirato l’attenzione del mondo del gossip.

Per il mondo del gossip l’estate italiana aveva già una nuova coppia da tenere come osservata speciale, quella formata da Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. Del resto nel mondo dello spettacolo bastano pochi dettagli per accendere la fantasia del pubblico, soprattutto quando si parla di due volti così conosciuti e seguiti. Ma come spesso accade la realtà è ben diversa e a smentire il presunto flirt ci ha pensato proprio il volto di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti mentre, secondo alcune indiscrezioni, Belen sembrerebbe essersi riavvicinata al suo ex storico Stefano De Martino. Belen Rodriguez,...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez, Brumotti smentisce il flirt: lei si è riavvicinata a De Martino

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