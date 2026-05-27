Il docufilm di Barbara D'Urso non attrae le piattaforme ma la conduttrice sui social lascia intendere ben altro

Notizia in breve

Il docufilm di Barbara D'Urso, che ripercorre la sua versione dei fatti dopo l'uscita da un'azienda televisiva, non è stato inserito nei palinsesti Rai e non risulta attrarre le piattaforme di streaming. Nonostante ciò, la conduttrice sui social ha lasciato intendere che ci siano altri progetti in cantiere. La presenza di D'Urso nei programmi televisivi e sui social continua a mantenere alta l'attenzione intorno alla sua figura.