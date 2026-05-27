Il docufilm di Barbara D'Urso non attrae le piattaforme ma la conduttrice sui social lascia intendere ben altro
Il docufilm di Barbara D'Urso, che ripercorre la sua versione dei fatti dopo l'uscita da un'azienda televisiva, non è stato inserito nei palinsesti Rai e non risulta attrarre le piattaforme di streaming. Nonostante ciò, la conduttrice sui social ha lasciato intendere che ci siano altri progetti in cantiere. La presenza di D'Urso nei programmi televisivi e sui social continua a mantenere alta l'attenzione intorno alla sua figura.
Anche quest'anno il nome di Barbara D'Urso nei palinsesti Rai non compare e il docufilm in cui racconta la "sua verità", dopo la turbolenta uscita dall'azienda di Pier Silvio Berlusconi, non sarebbe d'interesse per le piattaforme. Sui social, però, la conduttrice sembra raccontare tutt'altro e intanto a restare in piedi è la causa contro Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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