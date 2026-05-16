Barbara D'Urso prepara una docuserie sulla sua storia | A Mediaset l'idea non piace

Barbara D'Urso sta pianificando una docuserie sulla sua carriera e sulla sua storia personale. Secondo alcune fonti, il progetto sarebbe in fase di sviluppo e si concentrerebbe sulla sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, fonti vicine a Mediaset avrebbero riferito che l'idea non avrebbe ricevuto il consenso dei dirigenti dell'azienda, generando tensioni tra le parti. La conduttrice avrebbe deciso di portare avanti il progetto nonostante le eventuali resistenze.

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