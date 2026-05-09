L'incontro tra Rubio e Leone XIV si è concluso senza annunci di cambiamenti significativi o rotture evidenti. I dettagli dell'incontro sono ancora in fase di analisi, e al momento non sono stati resi pubblici comunicati ufficiali o dichiarazioni ufficiali che chiariscano cosa sia stato discusso. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai temi affrontati o alle eventuali decisioni prese durante l'incontro.

Il diavolo, dice il detto, si nasconde nei dettagli. E certamente sono molti i dettagli da osservare nel passaggio del segretario di Stato statunitense Marco Rubio, prima in udienza privata con Leone XIV e poi in un bilaterale in segreteria di Stato vaticana, con il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, che è una sorta di “ministro degli Esteri” vaticano. I dettagli, tuttavia, non cambiano il quadro di insieme. Ovvero, che la visita di Rubio in Vaticano rientra nei normali rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti, ha una sua cortesia implicita – Rubio era in viaggio in Italia, la Santa Sede è stata annessa al viaggio, non ne era l’obiettivo primario – e di certo non nasce per superare la tensione tra Leone XIV e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, se tensione c’è mai stata.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non un disgelo, non una rottura. Cosa è successo nell’incontro tra Rubio e Leone XIV

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