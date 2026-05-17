A Napoli, lo stadio Maradona ospiterà un match speciale dedicato alla Palestina, intitolato il Derby dei Campioni. La partita vedrà scendere in campo la Nazionale di calcio palestinese, coinvolgendo vari giocatori di spicco. I proventi generati dall’evento saranno destinati a iniziative di sostegno per la Palestina, anche se i dettagli sulle modalità di utilizzo non sono stati ancora comunicati. L’incontro si svolgerà in un contesto di solidarietà e attenzione internazionale.

? Punti chiave Chi scenderà in campo insieme alla Nazionale Calcio Palestina?. Come verranno utilizzati concretamente i proventi raccolti durante la partita?. Quali scuole campane parteciperanno attivamente alla serata allo stadio?. Perché la Nazionale Cantanti di Mogol ha scelto Napoli?.? In Breve Match tra Nazionale Cantanti di Mogol e Nazionale Calcio Palestina il 29 maggio.. Proventi destinati a Kids OR, Fondazione Domenico Caliendo e Battiti AICCA Ospedale Monaldi.. Partecipazione degli studenti dell'IC3 Parco Verde di Caivano e della docente Pina Pascarella.. Organizzazione coordinata da Saxsum Eventi, AG Events e AICS con patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il Maradona ospita il Derby dei Campioni per la Palestina

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Napolis €200M Maradona Stadium Upgrade | Euro 2032 Explained

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