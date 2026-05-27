Il dealer pesa più del brand nelle decisioni d’acquisto | il 74% dei clienti si considera cliente della concessionaria
Il 74% dei clienti si identifica come cliente diretto di una concessionaria, secondo l’Automotive Customer Study 2026 di Quintegia. Lo studio, presentato al Dealer Day - The House of Mobility, evidenzia come la rete di vendita abbia un ruolo più determinante rispetto al marchio nella scelta di acquisto di un’auto. I dati mostrano che la relazione con il dealer influenza fortemente le decisioni dei consumatori.
L’edizione 2026 dell’Automotive Customer Study di Quintegia, presentato al Dealer Day - The House of Mobility, conferma il peso della rete nel processo decisionale. La relazione con il dealer continua a rappresentare uno dei principali fattori che influenzano il processo di acquisto. 🔗 Leggi su Today.it
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