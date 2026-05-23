L’economia del non-acquisto | il paradosso dei brand che pagano per consumare meno

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alcune aziende stanno investendo in campagne che incentivano i consumatori a ridurre gli acquisti, pagando per limitare il consumo. Questa tendenza si inserisce in un contesto in cui, per anni, il modello di business si è basato sulla promozione dell'eccesso e del consumo continuo. Ora, alcuni brand offrono incentivi o servizi che premiano il consumo ridotto, invertendo il tradizionale approccio di marketing. Questa strategia rappresenta un paradosso nel settore, dove il focus si sposta dal convincere a comprare di più a motivare a comprare meno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per decenni, il successo delle piattaforme social e delle strategie di retail si è basato sulla cultura dell'eccesso. I video di “ haul ” (dove influencer mostravano pacchi colmi di vestiti acquistati su siti di fast fashion) e l'unboxing selvaggio hanno dominato gli algoritmi. Di recente si è assistito a un'inversione di tendenza radicale. I consumatori, stremati dall'inflazione e guidati da una nuova consapevolezza ambientale, hanno dato vita a un movimento antitetico: l'Underconsumption Core (l'estetica del sotto-consumo). Il trend, esploso sui social e capace di generare centinaia di milioni di visualizzazioni, celebra la sobrietà non come una privazione, ma come una scelta di stile e di libertà finanziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217economia del non acquisto il paradosso dei brand che pagano per consumare meno
© Quotidiano.net - L’economia del non-acquisto: il paradosso dei brand che pagano per consumare meno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LEGO era a un passo dal fallimento: come ha perso 1 milione di dollari al giorno

Video LEGO era a un passo dal fallimento: come ha perso 1 milione di dollari al giorno

Sullo stesso argomento

Made in Reggio: nasce il brand che rilancia l’economia locale? Cosa sapere Valentini e Cirillo lanciano il brand Made in Reggio a Palazzo Campanella.

Guerra in Iran e costo del petrolio: perché dovremmo consumare meno energiadi Giovanna Gabetta Molti dicono che il risultato della guerra in Iran sarà l’aumento del costo del petrolio, con le ricadute economiche che possiamo...

l economia del non acquistoL’economia del non-acquisto: il paradosso dei brand che pagano per consumare menoIl trend dell’Underconsumption Core e del de-influencing: ecco come il marketing si sta adattando alla rivolta contro lo shopping compulsivo. Dietro c’è l'inflazione post-pandemica che ha eroso il pot ... quotidiano.net

L’economia del G7 si ferma, crescono solo Italia e UsaCominciamo questo articolo con due notizie di attualità, per poi però introdurre una riflessione più generale sullo stato dell’arte della crescita nelle economie più avanzate. Prima notizia: come ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web