L’economia del non-acquisto | il paradosso dei brand che pagano per consumare meno

Alcune aziende stanno investendo in campagne che incentivano i consumatori a ridurre gli acquisti, pagando per limitare il consumo. Questa tendenza si inserisce in un contesto in cui, per anni, il modello di business si è basato sulla promozione dell'eccesso e del consumo continuo. Ora, alcuni brand offrono incentivi o servizi che premiano il consumo ridotto, invertendo il tradizionale approccio di marketing. Questa strategia rappresenta un paradosso nel settore, dove il focus si sposta dal convincere a comprare di più a motivare a comprare meno.

Per decenni, il successo delle piattaforme social e delle strategie di retail si è basato sulla cultura dell'eccesso. I video di “ haul ” (dove influencer mostravano pacchi colmi di vestiti acquistati su siti di fast fashion) e l'unboxing selvaggio hanno dominato gli algoritmi. Di recente si è assistito a un'inversione di tendenza radicale. I consumatori, stremati dall'inflazione e guidati da una nuova consapevolezza ambientale, hanno dato vita a un movimento antitetico: l'Underconsumption Core (l'estetica del sotto-consumo). Il trend, esploso sui social e capace di generare centinaia di milioni di visualizzazioni, celebra la sobrietà non come una privazione, ma come una scelta di stile e di libertà finanziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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