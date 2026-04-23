Genitori italiani in allarme | il 74% teme per il futuro della famiglia La reazione dei brand

In Italia, il 74% dei genitori si dice preoccupato per il futuro della propria famiglia, secondo un recente rapporto. La percentuale indica un livello elevato di apprensione tra le madri e i padri italiani, che si confrontano con timori e incertezze riguardo alle sfide che li attendono. La reazione delle aziende e dei marchi di fronte a questa situazione sta attirando l’attenzione, mentre le famiglie cercano di affrontare le proprie paure quotidianamente.

Roma, 23 aprile 2026 - C’è un dato che fotografa più di altri lo stato d’animo delle famiglie italiane: tre genitori su quattro guardano al futuro con preoccupazione. In un Paese percepito come instabile, tra incertezze sociali e pressioni economiche ( un dato tra tutti: il deficit al 3,1% ), la priorità torna a essere una sola: proteggere il nucleo familiare e provare a costruire un domani meno fragile. L’ansia cresce con l’età dei figli. Secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Parents di Eumetra, il 74% dei genitori italiani si dichiara molto o abbastanza preoccupato per il futuro proprio e dei figli. Un dato che attraversa tutte le fasce d’età, ma che diventa ancora più importante quando i figli si avvicinano all’età adulta.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Genitori italiani in allarme: il 74% teme per il futuro della famiglia. La reazione dei brand Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, i genitori che litigano, l’autolesionismo dei figli: il pasticcio dei giudici sta demolendo la famiglia Il Made in Italy vale 202 miliardi, la classifica dei top brand italianiIl 15 aprile si festeggia la Giornata nazionale del Made in Italy, che celebra la creatività e l’eccellenza italiana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Malattie croniche, l’Ocse lancia l’allarme: obesità primo driver da contrastare. Per l’Italia pesano soprattutto fumo e inquinamento atmosferico; Turismo, allarme per le vacanze rinviate: Giù le prenotazioni degli americani; Voli, l'allarme: L'Europa ha carburante per 6 settimane, poi cancellazioni. L'Ue rassicura. Boom dell'import di cherosene Usa; Baby gang e coltelli a scuola: l’allarme corre sui binari della cronaca. Ma il vero veleno si nasconde nelle ottime famiglie. Genitori italiani in allarme: il 74% teme per il futuro della famiglia. La reazione dei brandDall’Osservatorio Parents emerge un clima di incertezza diffusa tra le famiglie: 3 genitori su 4 è preoccupato per il futuro, con un picco dell’80% tra chi ha figli adolescenti (16-18 anni). Nei momen ... quotidiano.net Fare il genitore in Italia, per 6 su 10 c’è troppo carico mentaleCrescere un figlio in Italia è percepito come un compito sempre più complesso, soprattutto sul piano organizzativo ed emotivo. È quanto emerge da una survey condotta a marzo 2026 da Uppa, media compan ... orizzontescuola.it Un sondaggio su quasi 3mila genitori italiani fotografa una genitorialità sempre più complessa: il peso maggiore è quello organizzativo ed emotivo, aggravato da servizi insufficienti, difficoltà di conciliare il lavoro e una crescente sensazione di isolamento - facebook.com facebook Un sondaggio su quasi 3mila genitori italiani fotografa una genitorialità sempre più complessa: il peso maggiore è quello organizzativo ed emotivo, aggravato da servizi insufficienti, difficoltà di conciliare il lavoro e una crescente sensazione di isolamento x.com