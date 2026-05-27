Il Crystal Palace ha vinto la finale di Conference League battendo il Rayo Vallecano 1-0. La partita si è svolta a Lipsia, in Germania, con la squadra inglese che ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo. Questa vittoria segna il primo trofeo europeo per il club, che ha concluso la finale senza subire reti. La squadra ha festeggiato il risultato sul campo, davanti a un pubblico composto da tifosi e spettatori.

Lipsia (Germania), 27 maggio 2026 - Il Crystal Palace ha conquistato il primo trofeo europeo della propria storia. Le Eagles hanno battuto per 1-0 il Rayo Vallecano nella finale di Uefa Conference League, decisa da un gol di Jean-Philippe Mateta al minuto 51 nella cornice della Red Bull Arena di Lipsia, in Germania. Il tap-in del francese è stato sufficiente per piegare gli spagnoli, incapaci di fare male alla difesa degli inglesi, che al contrario sono andati vicini al raddoppio con un clamoroso doppio palo di Yeremi Pino su calcio di punizione. La squadra allenata da Oliver Glasner festeggia il terzo trofeo della propria storia, tutti ottenuti nell'arco dell'ultimo anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Crystal Palace trionfa in Conference, Rayo Vallecano battuto 1-0. La prima volta degli Eagles sul tetto d’Europa

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