Conference League 2026 trionfo Crystal Palace | battuto il Rayo Vallecano 1-0

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Crystal Palace ha vinto la finale della Conference League 2026 battendo il Rayo Vallecano 1-0. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel secondo tempo. Con questa vittoria, il club ha conquistato il suo primo titolo internazionale. La finale si è giocata in uno stadio neutro con una presenza significativa di tifosi. La squadra inglese ha mantenuto il risultato fino al fischio finale, assicurandosi il trofeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Crystal Palace scrive la pagina più importante della propria storia conquistando la Conference League. Nella finale disputata a Lipsia, la formazione inglese ha superato per 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano, alzando così al cielo il primo trofeo europeo della sua storia. A decidere la sfida è stata la rete realizzata da Jean-Philippe Mateta al 51’, gol che ha permesso agli inglesi di spezzare l’equilibrio di una finale combattuta e molto intensa dal punto di vista tattico. L’attaccante francese ha sfruttato al meglio un’occasione costruita nella ripresa, facendo esplodere di gioia i tifosi del Crystal Palace arrivati in Germania per seguire quella che resterà una serata storica per il club londinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

conference league 2026 trionfo crystal palace battuto il rayo vallecano 1 0
© Lapresse.it - Conference League 2026, trionfo Crystal Palace: battuto il Rayo Vallecano 1-0
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Chelsea U18 2-0 Crystal Palace U18 | HIGHLIGHTS | U18 2025/26

Video Chelsea U18 2-0 Crystal Palace U18 | HIGHLIGHTS | U18 2025/26

Notizie e thread social correlati

Il Crystal Palace vince anche la Conference League, Rayo Vallecano battuto in finale: decisivo MatetaIl Crystal Palace ha vinto la finale della Conference League 2025-2026 battendo il Rayo Vallecano 1-0.

Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa finale della Conference League 2025/2026 si giocherà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.

Temi più discussi: Conosciamo le finaliste di UEFA Conference League; Quote vincente Conference League 2025/2026, il pronostico: favorito il Crystal Palace; Pronostico Crystal Palace-Rayo Vallecano quote finale Conference; Tabellone Europa League 2026: vince l'Aston Villa in finale contro il Friburgo.

conference league conference league 2026 trionfoAl Crystal Palace basta un gol per vincere la Conference League: Mateta decisivo, Rayo koGli inglesi di Oliver Glasner sfidano nell'ultimo atto della competizione gli spagnoli di Íñigo Pérez al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania ... tuttosport.com

Conference League, Crystal Palace campione. Rayo Vallecano battuto 1-0Al Leipzig Stadium di Lipsia è la serata del Crystal Palace che vince la Conference League battendo 1-0 il Rayo Vallecano. Gli inglesi conquistano così il loro primo trofeo europeo. A decidere la ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web