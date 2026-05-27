Il Crystal Palace ha vinto la finale della Conference League 2026 battendo il Rayo Vallecano 1-0. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel secondo tempo. Con questa vittoria, il club ha conquistato il suo primo titolo internazionale. La finale si è giocata in uno stadio neutro con una presenza significativa di tifosi. La squadra inglese ha mantenuto il risultato fino al fischio finale, assicurandosi il trofeo.

Il Crystal Palace scrive la pagina più importante della propria storia conquistando la Conference League. Nella finale disputata a Lipsia, la formazione inglese ha superato per 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano, alzando così al cielo il primo trofeo europeo della sua storia. A decidere la sfida è stata la rete realizzata da Jean-Philippe Mateta al 51’, gol che ha permesso agli inglesi di spezzare l’equilibrio di una finale combattuta e molto intensa dal punto di vista tattico. L’attaccante francese ha sfruttato al meglio un’occasione costruita nella ripresa, facendo esplodere di gioia i tifosi del Crystal Palace arrivati in Germania per seguire quella che resterà una serata storica per il club londinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Conference League 2026, trionfo Crystal Palace: battuto il Rayo Vallecano 1-0

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