Il Crystal Palace ha vinto la finale di Conference League, battendo 1-0 il Rayo Vallecano a Lipsia. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel corso del secondo tempo. Questa vittoria rappresenta il primo trofeo europeo nella storia del club.

La chiusura del cerchio perfetto nel calcio esiste. Chiedere al Crystal Palace, uno dei 17 club professionistici di Londra e uno dei 7 che militano in Premier League, da questa notte sul tetto d’Europa, per la prima volta nella sua storia lunga 121 anni. Le Eagles, alla loro prima partecipazione in una competizione europea, hanno fatto subito centro battendo nella finale di Lipsia il Rayo Vallecano e aggiungendo in bacheca la Conference League. Una bacheca fino a poco meno di un anno fa praticamente vuota e che sotto la gestione di Oliver Glasner, tecnico austriaco classe 1974 che in Europa aveva già trionfato vincendo nel 2021 l’Europa League alla guida dell’Eintracht Francoforte, ha improvvisamente iniziato a riempirsi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Crystal Palace fa centro al primo colpo in Europa: sua la Conference League

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MATETA BOOM! | Crystal Palace 1-1 Fulham | Premier League Highlights

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