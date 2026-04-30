Braga e Nottingham bene in Europa League spicca il Crystal Palace in Conference

Nella giornata di oggi si sono disputate le semifinali di Europa League e Conference League, con diverse squadre che hanno ottenuto risultati importanti. Mentre in Europa League alcune squadre italiane e inglesi si sono distinte, nel torneo di Conference League si è messo in evidenza il Crystal Palace. La settimana ha visto anche le semifinali di Champions League, disputate ieri e martedì.

Giornata dedicata alle semifinali per quanto riguarda le altre Coppe Europee. Ieri e martedì la Champions League, oggi spazio ad Europa League e Conference League. Nella seconda coppa per importanza spiccano i successi casalinghi del Braga, che batte per 2-1 il Friburgo (a segno il nostro Vincenzo Grifo), e del Nottingham che la spunta nel derby inglese per 1-0 sull’Aston Villa con la rete di Wood. In Conference ancora Premier League, con il Crystal Palace che domina con lo Shakhtar, si impone per 3-1 e ipoteca il passaggio alla finale. Tensione altissima in Spagna tra Rayo Vallecano e Strasburgo: gli iberici la spuntano per 1-0. EUROPA...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Braga e Nottingham bene in Europa League, spicca il Crystal Palace in Conference Notizie correlate Leggi anche: Calcio: Braga e Nottingham bene in Europa League, spicca il Crystal Palace in Conference La Fiorentina saluta l'Europa: il 2-1 al Crystal Palace non basta, i viola sono fuori dalla Conference LeagueUna vittoria che non basta, una notte che resta impressa più per ciò che poteva essere che per ciò che è stato. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calcio Live: Semifinali Europa League, in campo Braga-Friburgo (2-1), il Forest batte il Villa; Rassegna: Champions, il mondo attende un’altra grande sfida. Europa e Conference, giornata di vigilia. Tennis, Italia avanti bene; Tutte le notizie di calcio in Diretta; TV - Europa e Conference League, le semifinali d'andata live su Sky e in streaming su NOW, la programmazione. Calcio: Braga e Nottingham bene in Europa League, spicca il Crystal Palace in ConferenceGiornata dedicata alle semifinali per quanto riguarda le altre Coppe Europee. Ieri e martedì la Champions League, oggi spazio ad Europa League e ... oasport.it Semifinali Europa League: il Braga vince e Taylor fa discutere, derby inglese al Nottingham ForestNelle sfide di andata, i portoghesi battono il Friburgo e Wood stende l'Aston Villa. Fa discutere la decisione dell'arbitro ... corrieredellosport.it