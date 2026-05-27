Il crowdfunding non paga a secco i piccoli soci di Winelivery dopo la vendita dell’app di consegne

I piccoli investitori di Winelivery si trovano senza i fondi raccolti attraverso il crowdfunding, dopo che l’azienda è stata venduta a un’altra società. L’app, specializzata in consegne di vino e alcolici in circa trenta minuti, sarà trasferita a un nuovo proprietario dopo dieci anni di attività. La vendita si è concretizzata senza che gli investitori abbiano ricevuto i rimborsi promessi o i ritorni attesi.

Winelivery, l’app nata per la consegna di vino e alcolici a casa in mezz’ora dall’ordine, sarà venduta a un’altra società dopo 10 anni dalla fondazione. Nulla di particolarmente strano se non fosse che quest’operazione ha creato un forte malumore tra alcuni piccoli soci entranti nel capitale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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