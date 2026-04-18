La start up immobiliare Kaaja fa crac beffati i piccoli soci entrati col crowdfunding

Una start-up immobiliare ha dichiarato bancarotta, lasciando senza i loro investimenti i piccoli soci che avevano partecipato tramite crowdfunding. La piattaforma mostra un errore di tipo “503”, segnalando che il sito è irraggiungibile, e non ci sono ulteriori dettagli disponibili in questo momento. La vicenda riguarda coloro che avevano affidato i loro risparmi al progetto, ora senza risposte definitive.

Una pagina bianca con solo la scritta dell’errore numero “503”, quello che compare quando cerchiamo un sito internet che risulta irraggiungibile. In questo caso non si tratta, però, della momentanea defaillance di un server, dovuta magari al sovraccarico di contatti. Qualcuno ha proprio staccato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Salerno, chiesta la condanna a due anni di Piero De Luca nel processo d’appello sul crac della società immobiliare IfilRischia di nuovo una condanna Piero De Luca, deputato e segretario del Pd campano, figlio dell’ex governatore Vincenzo. Piccoli passeggeri crescono: Start Romagna sale in cattedra per insegnare le regole del busIl rispetto delle regole e dei buoni comportamenti da tenere a bordo dei mezzi del trasporto pubblico è un valore da apprendere sin da piccoli: è...