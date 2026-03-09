Donna ultraottantenne in difficoltà non paga il mutuo il tribunale sospende la vendita dell’immobile

Massa, 9 marzo 2026 – ll tribunale di Massa ha sospeso la vendita di un immobile da parte di banca Mps dopo averlo escusso da ipoteca grazie a una opposizione degli avvocati Claudio Defilippi di Milano e Gianna Sammicheli di Firenze, nell'interesse di una loro assistita, una donna ultra80enne con gravi problemi fisici e di salute, e gravi lutti familiari per cui è entrata in difficoltà economiche nel pagamento del mutuo per la stessa casa. I legali riferiscono che nella procedura esecutiva immobiliare - seguita al mancato pagamento del mutuo - risulta già essere avvenuta la vendita del bene ma il tribunale ora ha accolto per gravi motivi la richiesta di sospensione (ex art 624 bis cpc) di procedura, vendita e atti conseguenti tra cui lo sloggio, l'allontanamento dell'anziana dal possesso della casa.