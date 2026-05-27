il crepuscolo dello stato

Nelle strade di una capitale europea, le forze dell’ordine sono intervenute questa sera per disperdere un corteo che aveva superato i limiti consentiti. L’intervento ha coinvolto agenti in tenuta antisommossa, che hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per bloccare il passaggio. Decine di manifestanti sono stati fermati, mentre si registrano alcune persone ferite tra i partecipanti. La situazione resta tesa, con i presenti che si sono radunati in diverse zone della città.

Roma, 27 mag – Il confine che separa l’autorità dal mero autoritarismo, la forza legittima dalla bruta violenza di piazza non è semplicemente una linea giuridica codificata nei manuali di diritto. È un solco morale e metafisico. Per chi coltiva l’idea dello Stato come custode della continuità nazionale, della legalità e della civiltà, la divisa non ha mai rappresentato un semplice abito da lavoro o un freddo apparato burocratico. Al contrario, essa è un simbolo sacro, per tanti rappresenta l’ultimo argine posto a difesa della comunità contro le spinte centrifughe del caos. Tuttavia, quando quell’argine si incrina sotto i colpi... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Otello Lupacchini - Crepuscolo dello Stato di Diritto

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