Nicola Gratteri, noto magistrato, ha deciso di prendere posizione sul tema del referendum, considerandolo un voto che riflette un sistema in cui prevale la cultura dello scalpo rispetto allo stato di diritto. La sua opinione si concentra sul fatto che il dibattito si focalizza su questioni di potere e di interessi personali, piuttosto che su valori condivisi e sulla tutela delle norme fondamentali.

La storia di Gratteri – magistrato eroe, certo, almeno quando indovina le persone da arrestare, perché non è raro purtroppo che le persone per le quali Gratteri chieda l’arresto vengano risarcite dallo stato, dal 2018 al 2024 sono stati pagati 78 milioni per le ingiuste detenzioni in Calabria, e non è malizioso ricordare che Gratteri prima di arrivare a Napoli è stato pm prima a Reggio Calabria e poi a Catanzaro, dove è stato capo della procura dal 2016 al 2023 – ci impone di fare uno sforzo di riflessione, di compiere un passo in avanti e di concentrarci non sul significato dell’essere Gratteri ma sul significato del gratterismo e sul perché il fronte del No non poteva oggettivamente scegliere un volto migliore per opporsi alla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché il referendum è un voto su un sistema in cui la cultura dello scalpo conta più dello stato di diritto

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