"Acacia" era, sarebbe stata, la gemella di Marco Maria Zanin, mai nata. Ed è l’intervento che l’artista padovano, classe 1983, ha realizzato al museo Gaetano Chierici di Paletnologia di Reggio Emilia, intrecciando scultura, fotografia, ceramica, bronzo, vetro e tessitura in collaborazione con maestri artigiani della Fondazione Cologni in un corredo funebre contemporaneo che dialoga con i reperti. Vincitore del Pac2024, sarà presentato domani, giovedì 28 maggio, alle 18 alla Fondazione Luigi Rovati (corso Venezia 52) con un confronto tra la presidente Giovanna Forlanelli, Alessandro Gazzotti e Giada Pellegrini, curatori dei Musei civici di Reggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il corredo funebre (tra i reperti) alla gemella mai nata

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