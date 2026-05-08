Sarà gemella digitale Sensori alla Mirandolina | Progetteremo meglio

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in atto un progetto per sviluppare una copia digitale della città, chiamata “gemella digitale”, che utilizzerà sensori installati in diverse aree. Sono stati richiesti finanziamenti per questa iniziativa, che mira a raccogliere dati scientifici e utilizzare modelli predittivi per migliorare la pianificazione urbana. Questa tecnologia potrebbe contribuire a un'analisi più precisa e a decisioni più informate sullo sviluppo della città.

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Chiesti fondi, più vicino il “gemello digitale“ della città, per pianificare il futuro, con dati scientifici e modelli predittivi. È il progetto presentato dal Comune di Codogno insieme a Confartigianato, Camera di Commercio e Politecnico di Milano, candidando la proposta a un bando regionale nell’ambito dell’ Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst). Obiettivo: installare una rete di sensori nell’area produttiva della Mirandolina e creare un sistema digitale capace di monitorare fenomeni urbani e industriali in tempo reale. Tutto collegato a un software europeo sofisticato e aggiornato grazie all’ intelligenza artificiale. Il progetto, da 176mila euro, prevede la richiesta di un contributo regionale pari al 50% delle spese ammissibili (40mila euro non lo sono, ndr).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Sarà “gemella digitale“. Sensori alla Mirandolina: "Progetteremo meglio"

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