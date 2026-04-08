Alla scoperta dell' oro degli Etruschi e del corredo della tomba di Bettona

È stata inaugurata una mostra dedicata alla civiltà etrusca, intitolata “Etruschi a Bettona”, all’interno di un museo locale. L’esposizione presenta una selezione di reperti, tra cui il corredo funerario di una tomba etrusca. Tra gli oggetti in mostra ci sono manufatti realizzati con metallo e altri materiali, considerati tra i più significativi ritrovamenti della regione. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo.

Tornano gli approfondimenti sulla cultura etrusca nel contesto della grande mostra “Etruschi a Bettona” presso il museo cittadino.Sabato 11 aprile alle ore 17.30 si svolgerà al conferenza “L’oro degli Etruschi, il corredo della tomba di Bettona”.Introduce Valerio Bazzoffia sindaco di Bettona. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Ogni domenica alla scoperta di «Etruschi in Olanda». L'appuntamentoPer un’offerta culturale sempre più varia e attrattiva; per scoprire dettagli, curiosità e tante piccole meraviglie nascoste all’interno della mostra... Cortona, ecco «La domenica in mostra» alla scoperta di «Etruschi in Olanda»Arezzo, 20 gennaio 2026 – Cortona, ecco «La domenica in mostra» alla scoperta di «Etruschi in Olanda». Temi più discussi: Il tesoro nel fango: i bronzi di San Casciano, storia della scoperta; Arte, culti e melting pot fra le civiltà; I venerdì dell’Accademia: costruire in pietra arenaria castelli e casolari del territorio di Assisi. Alla scoperta dell'oro degli Etruschi e del corredo della tomba di BettonaSabato 11 aprile alle ore 17.30 si svolgerà al conferenza L’oro degli Etruschi, il corredo della tomba di Bettona. Introduce Valerio Bazzoffia sindaco di Bettona, intervengono Tiziana Caponi, ... perugiatoday.it La necropoli di Tarquinia svela un tesoro nascosto: scoperta un’incredibile tomba etrusca inviolataIl popolo etrusco, uno dei più evoluti in età pre-romana, ha lasciato a Tarquinia, capitale dell’Etruria, un ricchissimo tesoro di arte, storia e cultura che, ancora oggi, non smette di sorprendere. siviaggia.it Semaforo: rosso sui reperti etruschi, giallo dai pendolari alla Regione e verde del Vittoria Social Cafè #semaforo #lafune #ilgiornaledeiviterbesi - facebook.com facebook #TerzaPagina | La mostra “Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari” #arte #storia #cultura #TG2000 @tg2000it @visitmuve_it @comunevenezia x.com