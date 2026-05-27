Il corpo in menopausa | imparare ad amarlo mentre cambia
È stata annunciata una campagna di sensibilizzazione sulla gestione del corpo in menopausa, evidenziando i cambiamenti fisici e psicologici che si verificano nel tempo. La comunicazione si concentra su come affrontare questa fase, spesso caratterizzata da alterazioni nell’umore, nel sonno e nell’aspetto esteriore. Non sono state fornite indicazioni mediche o terapeutiche, ma si sottolinea l’importanza di riconoscere e accettare le trasformazioni che avvengono nel corpo durante la menopausa.
Ci sono trasformazioni che arrivano lentamente, quasi in silenzio. La menopausa è una di queste.Non compare all’improvviso: si insinua nel corpo, nell’umore, nel sonno, nello specchio. E moltedonne, a un certo punto, iniziano a non riconoscersi più. Il metabolismo rallenta, il peso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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