Il corpo in menopausa | imparare ad amarlo mentre cambia

Notizia in breve

È stata annunciata una campagna di sensibilizzazione sulla gestione del corpo in menopausa, evidenziando i cambiamenti fisici e psicologici che si verificano nel tempo. La comunicazione si concentra su come affrontare questa fase, spesso caratterizzata da alterazioni nell’umore, nel sonno e nell’aspetto esteriore. Non sono state fornite indicazioni mediche o terapeutiche, ma si sottolinea l’importanza di riconoscere e accettare le trasformazioni che avvengono nel corpo durante la menopausa.