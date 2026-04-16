Menopausa a Sanremo | 6 esperte per vivere il benessere nel corpo
Sabato 18 aprile, a Sanremo, si terrà un convegno gratuito dedicato alla menopausa, intitolato
Sabato 18 aprile, dalle ore 16:00 alle 18:30, Palazzo Roverizio a Sanremo ospiterà un convegno gratuito focalizzato sul tema della menopausa, intitolato Menopausa: fiorire nella Golden age. L’incontro mira a superare la visione puramente biologica di questa fase della vita, proponendo un approccio multidisciplinare che abbracci corpo, emozioni e relazioni attraverso il contributo di diverse professioniste. Un approccio integrato tra clinica e benessere psicofisico. La gestione del cambiamento fisiologico che caratterizza la menopausa richiede una visione che vada oltre i semplici dati clinici. Per questo motivo, l’appuntamento di sabato prossimo a Sanremo vedrà il confronto tra diverse figure specializzate.🔗 Leggi su Ameve.eu
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