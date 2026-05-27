Il coraggio e le imprese delle donne spia nella seconda guerra mondiale raccontate dalla penna di Nicoletta Maggi
Una conferenza dedicata alle donne spie durante la seconda guerra mondiale si terrà ad Ancona, promossa da Fidapa Bpw Italy – Sezione Ancona e Riviera del Conero. L’evento si focalizza sulle imprese e il coraggio delle donne coinvolte nello spionaggio in quel periodo. La discussione si concentrerà sulle attività e il ruolo delle donne nelle operazioni di intelligence durante il conflitto. L’appuntamento è aperto a tutti e si svolge nella città marchigiana.
ANCONA – Fidapa Bpw Italy – Sezione Ancona e Riviera del Conero, invita tutti quanti alla conferenza dedicata all’importanza delle donne nello spionaggio durante la seconda guerra mondiale. Un argomento che tocca da vicino l’anconetano, visto che una di queste, Hazel Juvenal-Smith, meglio nota. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Il Coraggio della Pace - Il potere della testimonianza in Terra Santa
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