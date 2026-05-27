Il coraggio e le imprese delle donne spia nella seconda guerra mondiale raccontate dalla penna di Nicoletta Maggi

Notizia in breve

Una conferenza dedicata alle donne spie durante la seconda guerra mondiale si terrà ad Ancona, promossa da Fidapa Bpw Italy – Sezione Ancona e Riviera del Conero. L’evento si focalizza sulle imprese e il coraggio delle donne coinvolte nello spionaggio in quel periodo. La discussione si concentrerà sulle attività e il ruolo delle donne nelle operazioni di intelligence durante il conflitto. L’appuntamento è aperto a tutti e si svolge nella città marchigiana.