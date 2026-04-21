A Pisa, nel fine settimana, si terrà un evento che ripercorre la storia delle donne durante il periodo della Liberazione. Le testimonianze e i racconti di chi ha vissuto quegli anni saranno esposti lungo le mura della città. L'iniziativa prevede anche incontri e letture pubbliche per condividere le vicende femminili di quel periodo. La mostra si propone di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e delle persone coinvolte.

Pisa, 21 aprile 2026 – Un'immersione nella memoria e nella storia di Pisa: per il fine settimana del 25 aprile triplo appuntamento con il Walking Cinema targato 'Acquario della Memoria', passeggiate con videoproiezioni che raccontano la città durante la Seconda Guerra Mondiale, tre film itineranti costruiti con archivi, testimonianze e racconti e dedicati quest'anno alle figure femminili. Si parte venerdì 24 aprile con 'Bombe 1943 speciale Rosa Ribelle, donne, guerra e Liberazione'. Testimonianze dirette, materiali d’archivio, suoni e musica restituiscono in forma immersiva lo shock della guerra vissuta in città. Dall'entusiasmo dell'inizio ai primi allarmi aerei, dalle corse nei rifugi alla falsa convinzione che "la città della Torre” sarebbe stata risparmiata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le donne nella Liberazione di Pisa raccontate sulle mura

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