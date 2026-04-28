A Malcesine riemerge la storia degli alpini perduti nella Seconda guerra mondiale | la battaglia delle gallerie

A Malcesine è stata inaugurata una mostra dedicata alla battaglia delle gallerie della Seconda guerra mondiale, curata dall’Associazione Culturale Benàch e allestita nel Palazzo dei Capitani. L'evento si è svolto simbolicamente il 25 aprile e ha portato alla luce un frammento di storia legato agli alpini perduti in quella guerra. La mostra ripercorre le vicende di un episodio specifico di quell’epoca, mantenendo vivo il ricordo di quegli eventi.

Un frammento di storia riemerso e minuziosamente custodito torna a parlare al presente: è stato inaugurato a Malcesine, simbolicamente nella ricorrenza del 25 aprile, a Palazzo dei Capitani, il progetto curato dall’Associazione Culturale Benàch, articolato nella mostra “Malcesine e la battaglia.🔗 Leggi su Veronasera.it A Nikolajewka Gli Alpini Attaccarono Alle 9:30 — E Alle 17:00 Avevano Vinto Notizie correlate La deputata Chiesa (FdI) commemora una battaglia vinta da nazisti e fascisti nella Seconda guerra mondialePaola Chiesa, deputata di Fratelli d'Italia e componente della commissione Difesa, spesso condivide sui social commemorazioni di soldati italiani... Modica, nella cava usata come rifugio antiaereo nella Seconda guerra mondiale il cimitero delle autoUna cava abbandonata nei pressi di Modica, in Sicilia, è stata trasformata in una discarica abusiva di auto d’epoca, un luogo dove la memoria della...