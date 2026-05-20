La Rinascente rinnova la partnership con Etna Comics 2026

Oggi nello store di via Etnea a Catania si è svolto un evento speciale legato alla collaborazione tra La Rinascente ed Etna Comics. La partnership tra le due realtà, avviata alcuni anni fa, è stata confermata anche per il 2026. La collaborazione riguarda il festival dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop, che continuerà a essere sostenuto dalla catena di negozi. La presenza nel negozio di Catania segnala la continuità di questa relazione tra il marchio e l’evento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Evento speciale oggi nello store di via Etnea a Catania. Prosegue la collaborazione tra Etna Comics e La Rinascente, che anche per il 2026 conferma il proprio legame con il celebre festival dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop. Oggi, mercoledì 20 maggio alle ore 17, lo store di via Etnea 159, a Catania, ospiterà un appuntamento speciale pensato per celebrare il rinnovo della partnership e inaugurare le nuove vetrine del building dedicate alla 14ª edizione di Etna Comics, ormai vicina al via. Iniziative ed esperienze per il pubblico. L’evento offrirà ai visitatori un ricco programma di attività e intrattenimento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La Rinascente rinnova la partnership con Etna Comics 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Etna Comics 2026 rende omaggio a Pippo Baudo con il manifesto ufficialeABBONATI A DAYITALIANEWS Il volto simbolo della nuova edizione Per l’edizione 2026 di Etna Comics, il manifesto ufficiale sarà dedicato a Pippo... GARDENA rinnova la partnership con UNICEF: obiettivo acqua sicura per 355.000 bambini entro il 2026GARDENA rinnova la propria partnership globale con UNICEF, rafforzando un impegno condiviso per garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi... La Rinascente partner di Etna Comics 2026È un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... cataniatoday.it Etna Comics; La Catanese Guia Jelo tra gli ospiti specialiGuia Jelo ospite a Etna Comics 2026: attrice siciliana tra teatro, cinema e TV con una carriera internazionale lunga oltre cinquant’anni. catania.liveuniversity.it