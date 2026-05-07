Il Culatello di Zibello celebra i 30 anni dal riconoscimento della Dop

Trent’anni di Denominazione di Origine Protetta. Il Consorzio del Culatello di Zibello ha celebrato il prestigioso traguardo, ottenuto esattamente nel 1996, all’interno del convegno ’30 anni di Culatello di Zibello Dop: bilanci, mercati e prospettive di internalizzazione’ andato in scena oggi al.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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