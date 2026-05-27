Il consiglio regionale approva la riforma del sistema idrico | da sei aziende pubbliche a una o al massimo due dal 2032

Notizia in breve

Il consiglio regionale ha approvato una legge che prevede la riduzione delle aziende pubbliche del servizio idrico da sei a una o due, a partire dal 2032. La decisione è passata con il voto favorevole di tutti i presenti e l’astensione di tre consiglieri, tra cui due del Movimento 5 Stelle e un rappresentante del Gruppo misto. La legge entrerà in vigore nel 2032, con l’obiettivo di riformare il sistema idrico.