Il consiglio regionale approva la riforma del sistema idrico | da sei aziende pubbliche a una o al massimo due dal 2032
Il consiglio regionale ha approvato una legge che prevede la riduzione delle aziende pubbliche del servizio idrico da sei a una o due, a partire dal 2032. La decisione è passata con il voto favorevole di tutti i presenti e l’astensione di tre consiglieri, tra cui due del Movimento 5 Stelle e un rappresentante del Gruppo misto. La legge entrerà in vigore nel 2032, con l’obiettivo di riformare il sistema idrico.
Approvata la legge regionale che riforma il servizio idrico a partire dal 2032. Il consigolio ha detto sì con il voto favorevole dei presenti e l’astensione dei consiglieri, Luciano D’Amico (Gruppo misto), Francesco Taglieri e Erika Alessandrini (M5s). Il presidente del consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il Consiglio regionale approva la riforma del sistema idrico - 27/05/2026
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