Il Conservatorio Martucci augura buon lavoro al sindaco De Luca
Il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno ha rivolto i propri auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Vincenzo De Luca. Il presidente Vittorio Acocella, il direttore Fulvio Artiano, il Consiglio di Amministrazione e la comunità accademica auspicano "una collaborazione sempre più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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