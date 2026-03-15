Salerno inaugurata la Panchina della Gentilezza al Conservatorio Martucci

Ieri mattina a Salerno, nel viale di accesso al Conservatorio Martucci, è stata inaugurata la “Panchina della Gentilezza”. Alla cerimonia hanno partecipato il nuovo presidente del Conservatorio e una rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, accompagnati da numerosi studenti. L’evento ha attirato curiosità e interesse tra i presenti, creando un momento di partecipazione collettiva.

Una bella iniziativa che rientra nell’ambito delle Giornate di Studio dedicate alla parità di genere “Voci Ritrovate: Donne, Musica e Processi Culturali”. Presente il nuovo presidente Vittorio Acocella Curiosità e partecipazione, ieri mattina, lungo il viale di accesso al Conservatorio “Martucci” di Salerno, dove il neo presidente Vittorio Acocella e la componente del CdA Anna Elisabetta Spera, insieme a un folto gruppo di studenti, hanno inaugurato la “Panchina della Gentilezza”. La panchina, di colore lilla, simboleggia speranza e apertura: un luogo dove fermarsi a riflettere sull’importanza di piccoli gesti di gentilezza. Una bella iniziativa che rientra nell’ambito delle Giornate di Studio dedicate alla parità di genere “Voci Ritrovate: Donne, Musica e Processi Culturali”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Parità di genere, spunta la "panchina della Gentilezza" al Conservatorio “G. Martucci”: l'inaugurazioneSarà inaugurata una Panchina della Gentilezza lungo il viale di accesso al Conservatorio, nell’ambito delle Giornate di Studio dedicate alla parità... Conservatorio "Martucci" di Salerno: il nuovo presidente è Vittorio AcocellaL'ingegnere salernitano già ricopriva l'incarico di vice presidente del Consiglio d'Amministrazione. Una selezione di notizie su Panchina della Gentilezza Discussioni sull' argomento Parità di genere, spunta la panchina della Gentilezza al Conservatorio G. Martucci: l'inaugurazione; Salerno. Inaugurazione della Panchina della Gentilezza al Conservatorio G. Martucci; Provincia. Visit Salerno & Cilento: al via gli incontri con le imprese turistiche; Calcio. Battipagliese in campo domani a Castellabate: assenti Cassese e Ripa. Salerno: inaugurazione della Panchina della Gentilezza al Conservatorio G. MartucciStampaNell’ambito delle Giornate di Studio dedicate alla parità di genere Voci Ritrovate: Donne, Musica e Processi Culturali, in corso di svolgimento presso il Conservatorio Statale di Musica Giuse ... salernonotizie.it Salerno: inaugurazione della Panchina della Gentilezza al Conservatorio “G. Martucci” facebook