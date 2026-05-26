Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni comunali a Salerno, ottenendo il suo quinto mandato da sindaco. La sua vittoria arriva con percentuali più basse rispetto al passato, in un contesto di sette sfidanti. De Luca ha dichiarato di essere al lavoro senza sosta, senza fornire dettagli sui risultati elettorali specifici. La vittoria è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle schede, con il candidato che ha superato gli avversari.

Vincenzo De Luca conquista il suo quinto mandato da sindaco di Salerno. Non con le percentuali bulgare cui era abituato, praticamente impossibili da raggiungere con sette sfidanti contro e con il centrodestra finalmente unito. Ma con un margine di vantaggio sufficiente a lasciarlo sperare di agguantare il premio di maggioranza che gli garantirebbe la presenza in consiglio di 24 eletti contro gli otto dell’opposizione. Uno scenario che si verificherebbe solo se riuscisse a raggiungere il 60%. Nella tarda serata di ieri il dato ufficiale lo dava poco sopra il 59%, quello raccolto dai suoi gli regalava qualcosina in più, collocandolo poco sotto il 60%. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Elezioni comunali a Salerno, il boom De Luca. Riecco il sindaco ?sceriffo?: «Al lavoro senza respiro»

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