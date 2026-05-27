Il Conservatorio Cimarosa di Avellino unico rappresentante campano alla NAFSA 2026 di Orlando
Il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino è l’unica istituzione campana tra le cinque realtà italiane selezionate da INDIRE per partecipare alla NAFSA 2026 di Orlando, la più grande conferenza mondiale dedicata all’internazionalizzazione accademica.
L’Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale irpina è stata scelta da INDIRE – Agenzia Nazionale Erasmus+ tra le sole cinque realtà AFAM italiane presenti alla più importante conferenza mondiale sull’internazionalizzazione accademica. La soddisfazione della Direttrice Maria Gabriella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Premio Cimarosa 2026 al @conservatoriocimarosa di Avellino, per la sezione Jazz. Insieme ai colleghi @mimmonapolitano_ e @parisihammond, ho avuto il piacere e l’onore di ascoltare, in qualità di giurato, i ragazzi che vi hanno partecipato. Assegnare un facebook
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