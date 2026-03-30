Il Conservatorio Cimarosa ospiterà mercoledì 1 aprile un evento dedicato alla musica napoletana contemporanea, parte della rassegna

Trent’anni di suoni, ricerca e avanguardia: la storia dell'Ensemble Dissonanzen.Ritorna "Parole di Musica"La rassegna editoriale "Parole di Musica" torna mercoledì 1 aprile al Conservatorio Cimarosa per un incontro dedicato alla scena contemporanea napoletana. Presenteremo il volume:“Ensemble. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Rassegna "Parole di Musica", il conservatorio "Cimarosa" ospita un incontro dedicato alla musica napoletana contemporanea

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