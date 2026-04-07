Al Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino la rassegna Le Corde

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino ha annunciato una serie di eventi nella rassegna

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” si conferma polo d’eccellenza culturale con una ricca programmazione prevista per i prossimi 9 e 10 aprile 2026. Un doppio appuntamento che vedrà protagonisti la chitarra classica, con nomi di rilievo internazionale, e il genio barocco di Claudio Monteverdi. Nell’ambito della rassegna “Le Corde – Incontri di chitarra”, curata dal Dipartimento archi e corde, il Maestro Antonio Rugolo terrà un’attesa conferenza dedicata all’approfondimento dello strumento. Un momento di confronto prezioso per studenti e appassionati, volto a esplorare la tecnica e la letteratura chitarristica. La giornata di venerdì 10 aprile si aprirà nel segno della musica antica e si chiuderà con il grande concertismo internazionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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