Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge | tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

Da tpi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1. Questa sera, martedì 19 maggio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda in replica l’episodio Le ali della sfinge de Il Commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti che ogni volta ottiene grandi ascolti. Ma qual è la trama e il cast di questo episodio risalente al 2006? Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Il commissario Montalbano non sta passando un periodo semplice con Livia: continui litigi, incomprensioni dovute a distanza e nervosismo. Una mattina viene chiamato in una spiaggia dove è stato trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. 🔗 Leggi su Tpi.it

il commissario montalbano 8211 le ali della sfinge tutto quello che c8217232 da sapere sull8217episodio in replica su rai 1
© Tpi.it - Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il commissario Montalbano Nuova stagione 2026 Episodio 6 Azione, fantascienza e avventura

Video Il commissario Montalbano Nuova stagione 2026 Episodio 6 Azione, fantascienza e avventura

Sullo stesso argomento

Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1 Questa sera, martedì 5...

Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1 Questa sera, martedì 12...

commissario montalbano il commissario montalbano leIn replica su Rai 1 Il commissario Montalbano con Le ali della sfingeSu Rai 1 Le ali della Sfinge, un episodio de Il Commissario Montalbano, diretto da Alberto Sironi e interpretato da Luca Zingaretti, che vede il commissario indagare su un traffico di donne dell'Est ... corrierenazionale.it

commissario montalbano il commissario montalbano leIl Commissario Montalbano, Salvo in crisi con Livia (e con sé stesso)Oggi martedì 19 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 va in onda la replica di uno degli episodi più intensi del commissario interpretato da Luca Zingaretti ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web