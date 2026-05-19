Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1. Questa sera, martedì 19 maggio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda in replica l’episodio Le ali della sfinge de Il Commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti che ogni volta ottiene grandi ascolti. Ma qual è la trama e il cast di questo episodio risalente al 2006? Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Il commissario Montalbano non sta passando un periodo semplice con Livia: continui litigi, incomprensioni dovute a distanza e nervosismo. Una mattina viene chiamato in una spiaggia dove è stato trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il commissario Montalbano Nuova stagione 2026 Episodio 6 Azione, fantascienza e avventura

Sullo stesso argomento

Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1 Questa sera, martedì 5...

Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1 Questa sera, martedì 12...

Il Commissario Montalbano supera ancora il GFVip. Eurovision, debutto al 10,1% di Share. I dati Auditel del 12 Maggio 2026 • Il Commissario Montalbano vince in replica sul GFVip. L'Eurovision parte al 10,1% di Share, mentre nel preserale Gerry Scotti e … x.com

In replica su Rai 1 Il commissario Montalbano con Le ali della sfingeSu Rai 1 Le ali della Sfinge, un episodio de Il Commissario Montalbano, diretto da Alberto Sironi e interpretato da Luca Zingaretti, che vede il commissario indagare su un traffico di donne dell'Est ... corrierenazionale.it

Il Commissario Montalbano, Salvo in crisi con Livia (e con sé stesso)Oggi martedì 19 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 va in onda la replica di uno degli episodi più intensi del commissario interpretato da Luca Zingaretti ... libero.it