19 aprile una giornata nazionale dedicata all'educazione cinofila Vaira | Bisogna ripensare la relazione con il cane

Il 19 aprile si celebra per il secondo anno consecutivo la Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane, promossa attraverso la scuola di formazione cinofila Think Dog. In questa occasione, l’educatore Angelo Vaira sottolinea l’importanza di ripensare il rapporto con il cane, invitando a riflettere sulle modalità di educazione e interazione tra proprietari e animali domestici. La giornata mira a sensibilizzare sull’approccio corretto alla gestione e all’addestramento dei cani.

Attraverso la scuola di formazione cinofila Think Dog, l'educatore Angelo Vaira lancia il 19 aprile, per il secondo anno consecutivo, la Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane. Centri aperti e possibilità di partecipare alle attività insieme al proprio cane in tutta Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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