Il Club Unesco celebra la luce Un convegno con gli esperti nella giornata internazionale
Il Club Unesco ha organizzato un convegno in occasione della Giornata internazionale della luce, celebrata per la prima volta nel 2015. L’evento si è svolto con la partecipazione di vari esperti del settore, che hanno discusso di diversi aspetti legati alla luce. La giornata è dedicata a sensibilizzare l’importanza della luce in diversi ambiti, dall’arte alla scienza, e si svolge ogni anno in questa data.
La giornata internazionale della luce, istituita nel 2015 dall’ Unesco, è un evento divenuto ormai un appuntamento fondamentale nell’agenda della sostenibilità, il quale intende promuovere l’importanza della luce e il suo ruolo essenziale in diversi ambiti: nella scienza, nella cultura, nell’educazione e nello sviluppo economico sostenibile. L’evento organizzato dal Club Unesco ’ Carrara dei marmi ’ nell’anniversario della prima realizzazione del laser avvenuta nel 1960 grazie a Theodore Maiman, fisico statunitense. Proprio in occasione di tale ricorrenza, il Club Unesco ’Carrara dei Marmi’ ha organizzato una conferenza rivolta a studenti,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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