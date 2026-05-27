Il Club Unesco ha organizzato un convegno in occasione della Giornata internazionale della luce, celebrata per la prima volta nel 2015. L’evento si è svolto con la partecipazione di vari esperti del settore, che hanno discusso di diversi aspetti legati alla luce. La giornata è dedicata a sensibilizzare l’importanza della luce in diversi ambiti, dall’arte alla scienza, e si svolge ogni anno in questa data.

La giornata internazionale della luce, istituita nel 2015 dall’ Unesco, è un evento divenuto ormai un appuntamento fondamentale nell’agenda della sostenibilità, il quale intende promuovere l’importanza della luce e il suo ruolo essenziale in diversi ambiti: nella scienza, nella cultura, nell’educazione e nello sviluppo economico sostenibile. L’evento organizzato dal Club Unesco ’ Carrara dei marmi ’ nell’anniversario della prima realizzazione del laser avvenuta nel 1960 grazie a Theodore Maiman, fisico statunitense. Proprio in occasione di tale ricorrenza, il Club Unesco ’Carrara dei Marmi’ ha organizzato una conferenza rivolta a studenti,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Club Unesco celebra la luce. Un convegno con gli esperti nella giornata internazionale

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