Al Cinepolis si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia con un' edizione speciale di Kids Club
Il primo film visto al cinema non si dimentica mai - e quasi sempre accanto a noi, a condividere la meraviglia del grande schermo, c’era qualcuno della nostra famiglia. Per questo Uci Cinemas Cinepolis Marcianise sceglie di festeggiare la Giornata Internazionale della Famiglia con un doppio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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