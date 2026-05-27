Il Cinema in Piazza 2026 | un' edizione che attraversa presente e passato oltre l' algoritmo
Il Cinema in Piazza 2026 proporrà una selezione di film che spaziano dal presente al passato, oltre l’algoritmo. La rassegna si svolgerà all’aperto, coinvolgendo diverse piazze della città. Valerio Carocci e Mariella Lazzarin della Fondazione Piccolo America hanno illustrato il programma durante un evento pubblico. Presenti anche il sindaco e il presidente della regione Lazio, che hanno confermato la continuità dell’iniziativa estiva. La manifestazione continuerà a portare cinema sotto le stelle fino a fine estate.
Valerio Carocci e Mariella Lazzarin della Fondazione Piccolo America, insieme al Sindaco di Roma Gualtieri e il presidente Regione Lazio Rocca, presentano il programma di una rassegna che continua a illuminare l'estate di Roma. L'inaugurazione parte forte, Bellocchio presenta Portobello accompagnato da una moderatrice d'eccezione: M¥SS KETA. Mica male come inizio della dodicesima edizione del Cinema in Piazza che torna a occupare tre spazi romani (San Cosimato, Monte Ciocci, Cervelletta) a ingresso gratuito. E diffidate dalle imitazioni, perché gli ospiti e gli appuntamenti sono tanti, sparsi dal 28 maggio al 12 luglio. Da Ben Russell a Ian McKellen, da Gabriele Muccino a Nicolas Winding Refn, fino a Léa Seydoux (che porta la sua proiezione a sorpresa), Thom Yorke, Laura Samani, Josh O'Connor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
XIX Edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera n.2
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