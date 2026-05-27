Il Cinema in Piazza 2026 proporrà una selezione di film che spaziano dal presente al passato, oltre l’algoritmo. La rassegna si svolgerà all’aperto, coinvolgendo diverse piazze della città. Valerio Carocci e Mariella Lazzarin della Fondazione Piccolo America hanno illustrato il programma durante un evento pubblico. Presenti anche il sindaco e il presidente della regione Lazio, che hanno confermato la continuità dell’iniziativa estiva. La manifestazione continuerà a portare cinema sotto le stelle fino a fine estate.

Valerio Carocci e Mariella Lazzarin della Fondazione Piccolo America, insieme al Sindaco di Roma Gualtieri e il presidente Regione Lazio Rocca, presentano il programma di una rassegna che continua a illuminare l'estate di Roma. L'inaugurazione parte forte, Bellocchio presenta Portobello accompagnato da una moderatrice d'eccezione: M¥SS KETA. Mica male come inizio della dodicesima edizione del Cinema in Piazza che torna a occupare tre spazi romani (San Cosimato, Monte Ciocci, Cervelletta) a ingresso gratuito. E diffidate dalle imitazioni, perché gli ospiti e gli appuntamenti sono tanti, sparsi dal 28 maggio al 12 luglio. Da Ben Russell a Ian McKellen, da Gabriele Muccino a Nicolas Winding Refn, fino a Léa Seydoux (che porta la sua proiezione a sorpresa), Thom Yorke, Laura Samani, Josh O'Connor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Cinema in Piazza 2026: un'edizione che attraversa “presente e passato” (oltre l'algoritmo)

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Marco Bellocchio inaugura giovedì 28 maggio la XII edizione de Il Cinema in Piazza. Il cineasta dialogherà con Stefano Nazzi e M¥SS KETA in occasione della proiezione della serie Portobello. rbcasting.com/?p=160317 x.com