Alla Biennale d’arte del 2026, il Padiglione dell’India presenta l’esposizione intitolata Geographies of Distance: Remembering Home, curata da Amin Jaffer. La mostra si focalizza su temi legati al passato e alle sue connessioni con il presente, offrendo uno sguardo sulle narrazioni artistiche provenienti dall’India. L’evento si svolge a Venezia e si inserisce nel contesto di questa esposizione internazionale dedicata all’arte contemporanea.

V enezia, 11 mag. (askanews) – Alla Biennale Arte 20026 il Padiglione dell’India presente Geographies of Distance: Remembering Home a cura di Amin Jaffer. La casa è un’idea ricreata incessantemente in risposta ai mutamenti della vita, un territorio ricostruito attraverso l’emozione: per chi vive la distanza tra regioni e generazioni, la casa diventa una condizione portatile, un insieme di rito, materia e mitologia personale. La mostra riflette la trasformazione dell’India contemporanea, le cui città si espandono a ritmi vertiginosi. Le opere in argilla di Alwar Balasubramaniam registrano la fragilità della terra. Sumakshi Singh utilizza il filo per ricreare una casa demolita, trasformandola in una delicata struttura di memoria.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Biennale Arte 2026: India e Catalonia raccontano il passato che parla al presente

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