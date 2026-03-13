Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce in una partita che porta con sé ricordi e tensioni, con l’allenatore che ha avuto un passato significativo con la squadra pugliese. Sono dieci gli incontri precedenti tra le due squadre, con sei vittorie per il Napoli. La sfida si presenta carica di emozioni, tra affetti, vecchi ricordi e qualche polemica ancora viva.

Il Napoli prepara la sfida contro il Lecce con un mix di motivazioni sportive e personali. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, quella di domani al Maradona (ore 18) non sarà una partita come le altre per Antonio Conte, che si ritroverà di fronte la squadra della sua città natale. Non è la prima volta che accade. Come ricorda Marco Azzi su Repubblica Napoli, il tecnico azzurro ha già affrontato il Lecce dieci volte da allenatore, con un bilancio che racconta bene il suo approccio professionale: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

© Napolipiu.com - Repubblica: “Conte contro il suo Lecce. Affetti, amarcord e veleni 10 precedenti e 6 vittorie”

