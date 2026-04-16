Imola si accende per il Wec | bagno di folla in centro storico la febbre Ferrari travolge i tifosi

Imola si prepara a vivere un intenso fine settimana legato al Wec, con una grande affluenza di pubblico nel centro storico. Oggi nel pomeriggio Piazza Matteotti è stata teatro di un evento che ha coinvolto migliaia di persone, con la presentazione ufficiale dei piloti in vista della 6 Ore di Imola 2026. La passione per le corse ha coinvolto i presenti, trasformando la città in un palcoscenico di entusiasmo e attesa.

Il rombo dei motori non è ancora l'unico protagonista a Imola. Nel pomeriggio di oggi, il cuore pulsante della città è diventato un'estensione della pista: Piazza Matteotti è stata letteralmente invasa da migliaia di appassionati per la presentazione ufficiale dei piloti della 6 Ore di Imola 2026.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Imola si scalda per il Mondiale Wec: test Ferrari davanti a tanti appassionatiProtagonista assoluta è la Ferrari, impegnata a rifinire i dettagli della sua Hypercar per difendere il blasone in un campionato che si preannuncia... WEC, 6h Imola: il Mondiale inizia con la ‘Festa Ferrari’Una nuova stagione del FIA World Endurance Championship è pronta per iniziare dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Imola capitale dell’endurance. Al via il WEC 2026; Imola accende il WEC 2026: 35 vetture e 14 marchi al via; Formula 1 Imola 2001: Ralf Schumacher, la maledizione Williams quel Mondiale epico; Dany Basket ko in volata contro Imola: ora la salvezza diretta è un miraggio. Imola si accende per il Wec: bagno di folla in centro storico, la febbre Ferrari travolge i tifosiUn antipasto adrenalinico che dà ufficialmente il via al primo atto stagionale del Mondiale Endurance (WEC) all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ... bolognatoday.it WEC, Imola accende i motori: il Mondiale Endurance riparte con la FerrariL' Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara ad accogliere l'apertura della nuova stagione del FIA World Endurance Championship (WEC), un evento che promette grande spettacolo e adrenalina. Hy ... it.blastingnews.com Mostre in centro storico , presentazione dei piloti , concorso in occasione del FIA WEC rivolto alle scuole e ai commercianti del centro Saranno giorni pieni di iniziative e opportunità, a partire dall'Imola Fan City Experience! Tutte le info qui: https://ww - facebook.com facebook Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Arcoveggio su A13 Bologna-Padova Entrata consigliata verso Ancona: Castel San Pietro Uscita consigliata provenendo da Ancona: Imola x.com