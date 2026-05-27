Il caso dei pavoni di Punta Marina è stato affrontato in Regione attraverso un question time presentato ieri da un consigliere di Fratelli d’Italia. Non sono stati segnalati rischi sanitari legati alla presenza degli animali. La discussione si è concentrata sull’argomento, senza ulteriori dettagli sulle misure adottate o sui risultati delle verifiche effettuate.

Il caso dei pavoni di Punta Marina arriva in Regione con il question time presentato ieri dal consigliere di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero. Nello specifico, il consigliere chiede alla Regione di promuovere, d’intesa con il Comune di Ravenna e con il supporto scientifico di Ispra, un piano di gestione integrato per la gestione dei volatili, valutandone la delocalizzazione in un’area idonea. "In incontro con i cittadini – spiega Ferrero – sono emerse diverse problematiche. Una cinquantina di pavoni stazionerebbe in modo permanente all’interno di una casa fatiscente, altri sarebbero continuamente in circolazione lungo le strade, con evidente pericolo per l’incolumità di pedoni e guidatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso pavoni arriva in Regione: "Nessun rischio sanitario"

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